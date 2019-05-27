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08:05 27.05.2019

Коломойский: На предстоящих парламентских выборах буду симпатизировать "всем, кроме БПП"

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Коломойский: На предстоящих парламентских выборах буду симпатизировать "всем, кроме БПП"

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что на предстоящих парламентских выборах будет симпатизировать всем, кроме Блока Петра Порошенко.

Об этом бизнесмен сообщил в интервью "Украинской правде".

"Порошенко только что ушел, и сейчас посыплется на него все, что за последние 5 лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь. И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится, уже потом в следующий раз, до следующих выборов им уже забрасывать это не надо будет", – считает бизнесмен.

Также Коломойский сказал, что поддерживает партию "Слуга народа".

На вопрос, может ли он поддерживать Владимира Гройсмана, Коломойский ответил: "Глядя с кем он пойдет, с какими лозунгами. Так он мне не симпатичен. Но не так, чтобы я был против него, но ...".

Бизнесмен не считает, что Арсений Яценюк пойдет на парламентские выборы: "Просто он человек, который не любит поражений. Пойти - и сколько он там наберет?".

На ремарку, что Яценюк может объединиться с Гройсманом, Коломойский ответил: "И каким номером?».

При этом олигарх считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков "вряд ли" пойдет на парламентские выборы.

"А с кем Авакову идти? Гройсман непонятно, что там за партия, братская могила. Я думаю, Аваков находится сегодня в том состоянии, что ему вообще ни с кем не надо идти. Он сам по себе величина", - заявил Коломойский.

Теги: #украина #мнение #выборы #коломойский
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