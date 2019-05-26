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10:32 26.05.2019

Гройсман поздравил работников химической промышленности с профессиональным праздником

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Гройсман поздравил работников химической промышленности с профессиональным праздником

 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил работников химической промышленности с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Химическая индустрия является важной отраслью отечественной промышленности, которая в значительной степени влияет на макроэкономические показатели, а химические предприятия часто является бюджетообразующими для ряда городов. От состояния дел в отрасли зависит благополучие тысяч украинских семей и ситуация в национальной экономике в целом", - говорится в сообщении, на официальном сайте КМУ в воскресенье утром.

Премьер-министр Украины отметил положительную динамику производства и рост конкурентоспособности отечественной химической продукции на европейском и мировом рынке.

"Очень приятно отметить положительную динамику производства и рост конкурентоспособности отечественной химической продукции на европейском и мировом рынке. Понимая стратегическую важность отрасли, правительство осуществляет меры по повышению инвестиционной привлекательности химической индустрии Украины. Нашей стратегической целью является не только наращивание мощностей, но и благосостояние работников химической промышленности" отметил Гройсман.

Глава украинского правительства выразил благодарность "за сложную и квалифицированную работу, которая часто связана с опасными условиями производства".

Теги: #украина #поздравления #премьер
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