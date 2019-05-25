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11:04 25.05.2019

В воскресенье кратковременные дожди ожидаются на Левобережье и местами в западных областях Украины

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В воскресенье кратковременные дожди ожидаются на Левобережье и местами в западных областях Украины

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять умеренно теплая воздушная масса, более влажная - на Левобережье и в западных областях, сообщил Укргидрометцентр.

На Левобережье и местами в западных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м /с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

В Киеве в воскресенье без осадков; температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 мая самая высокая температура днем была +32,7 в 2007г., самая низкая ночью 2,7 в 1944г.

В ночь на понедельник в Украине без осадков, днём в западных, северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, в западных областях 8-13°; днём в Украине 24-29°.

В ночь на понедельник в Киеве без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

25 мая в 09.00в температура воды в Черном и Азовском морях была 19-25°, возле Приморского 15°, в Днепре возле Киева 20°.

Теги: #погода #украина
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