Полиция не нашла взрывчатку в харьковской школе

Полиция проверила здание и прилегающую территорию школы №99 в Харькове и не нашла никаких взрывных устройств.

"Всего специалисты осмотрели 1400 кв. метров помещений и 1100 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 638 человек. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщалось, информация о закладке взрывчатки в школе поступило на электронный адрес полиции в пятницу в 10:38.