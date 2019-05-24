Выбор Данилюком суда в Лондоне для спора с экс-владельцами ПриватБанка сорвал открытие уголовных дел – генпрокурор

Генеральный прокурор Юрий Луценко в 2017-2018 годах намеревался открыть уголовные дела по пяти кредитным линиям ПриватБанка, однако не смог этого сделать из-за решения экс-министра финансов Александра Данилюка начать процесс в Высоком суде Англии и Уэльса.

"Вместе с государственным ПриватБанком мы пошли в суд по пяти кредитным линиям, которые явно не обслуживаются. В ответ получили письмо министра финансов Александра Данилюка, цитирую: "Считаем, что взыскание долга с этих лиц по решению национальных судов не является наиболее эффективной защитой интересов банка и вряд ли приведет к взысканию каких-либо средств", - сказал Луценко в интервью "Лига.NET".

Он уточнил, что речь идет о кредитных линиях аффилированным клиентам, срок погашения по которым наступает через 10-12 лет.

"Есть ПриватБанк, который предоставляет кредитные линии разным клиентам, часто связанным с собственниками банка, например, ферросплавному заводу, химзаводу и так дальше. Как правило, потом средства отправляют в офшорные юрисдикции и там происходит прогонка средств за один день по сотне фирм. Оттуда эти деньги выходят на американскую фирму, которая уже покупает на себя недвижимость в Нью-Йорке, карьер в Австралии, яхту или самолет", – пояснил Луценко.

По его словам, общая сумма активов, приобретенных таким образом, достигает около $5,5 млрд. "Господин Коломойский по согласованию с Национальным банком Украины проводит реструктуризацию, он берет долги из 193 фирм, которые по состоянию на 2017 год не вернули кредиты, и передает их на другие 26 фирм", – пояснил генпрокурор.

"Некоторое время они эти кредитные линии обслуживали, а потом перестали. Теперь вопрос: есть ли тут статья 191 (хищение в особо крупных размерах)? Для ее применения следствие должно выявить сумму ущерба", – указал генпрокурор.

Однако факт наступления ущерба может произойти только в двух случаях. Либо в последний день кредитной линии (заемщик имеет право заплатить все в последний день), либо расторгнув эти линии, поскольку они не обслуживаются, пояснил генпрокурор.

"Именно такой процесс я и начал в 2017-2018 годах", – сказал Луценко.

Однако, по словам генерального прокурора, Данилюк указал на то, что такие меры могут усложнить получение иска в Высоком суде Англии и Уэльса.

"То есть Данилюк пишет: "Я не верю в украинские суды, отзывайте иски, потому что я хочу судиться в Лондоне". В Лондоне, как известно, Данилюк проиграл… Я считаю, что эта позиция была неправильной", – подытожил Луценко.

По его мнению, расторжение по крайней мере одной кредитной линии из пяти позволило бы получить документальное подтверждение хищения, а дальше – доказать вину аффилированных лиц.

Однако, добавил он, это невозможно без участия Министерства финансов, которому нанесен ущерб. "Поэтому, к сожалению, за эти годы мы не продвинулись ни на йоту. В юридическом смысле у нас нет ущерба от кредитных историй ПриватБанка", – сказал Луценко.

В то же время доказательства о нецелесообразном использовании рефинансирования отсутствуют, добавил генпрокурор: "Если перевести на человеческий язык, то они (следователи, аудиторы – ИФ) не смогли расщепить, где в кредитной линии шли деньги рефинанса, а где – собственные средства банка… К сожалению, нет никаких оснований считать, что рефинанс был использован нецелевым образом".

Вернуться к уголовным делам по кредитным линиям ПриватБанка Генпрокуратура сможет после решения апелляции Высокого суда Лондона.