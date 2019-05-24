События

15:18 24.05.2019

Суд освободил из-под стражи обвиняемого в госизмене экс-начгенштаба ВСУ Заману

2 мин читать
Суд освободил из-под стражи обвиняемого в госизмене экс-начгенштаба ВСУ Заману

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману, обвиняемого в государственной измене.

"Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил решение Печерского суда и освободил генерала!!!", - сообщается на странице Заманы в соцсети Фейсбук в пятницу.

Как сообщают СМИ, генерал-полковника отпустили под личное обязательство прямо в зале судебных заседаний.

Как сообщалось, Замана занимал должности командующего Военно-Морских сил ВСУ, а также начальника Генерального штаба ВСУ (18 февраля 2012 – 19 февраля 2014). В день увольнения его с должности начгенштаба бывший в то время президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил его заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

22 февраля того же года Верховная Рада назначила Заману уполномоченным по контролю за деятельностью Минобороны Украины. Занимал он эту должность по июнь 2014 года.

25 февраля 2019 года правоохранители задержали Заману и уведомили его в подозрении в совершении государственной измены. "Расследование... завершилось объявлением подозрения бывшему начальнику Генштаба… Замана подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 111 "госизмена", - сообщил тогда главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

В ночь на 26 февраля Печерский районный суд Киева принял решение взять под стражу Заману сроком до 27 марта 2019 года без альтернативы залога.

Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко 16 мая текущего года сообщил, что Главная военная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего начальника Генштаба ВСУ. По его словам, подозреваемому и защитникам предоставлен доступ к материалам досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины.

Теги: #всу #генштаб #суд #замана
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:08 24.05.2019
В Верховный суд Украины поданы уже три иска, оспаривающих указ Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов

В Верховный суд Украины поданы уже три иска, оспаривающих указ Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов

14:37 24.05.2019
Гладковский-младший просит суд ускорить судебное рассмотрение его иска к журналистам-расследователям

Гладковский-младший просит суд ускорить судебное рассмотрение его иска к журналистам-расследователям

13:13 24.05.2019
Один украинский военный ранен в зоне ООС в пятницу - Минобороны

Один украинский военный ранен в зоне ООС в пятницу - Минобороны

13:09 24.05.2019
НБУ обжаловал решения админсуда о незаконности национализации ПриватБанка и перечня связанных лиц

НБУ обжаловал решения админсуда о незаконности национализации ПриватБанка и перечня связанных лиц

06:14 24.05.2019
Житель Харьковщины, участвовавший в НВФ "ДНР", приговорен к 3,5 годам тюрьмы

Житель Харьковщины, участвовавший в НВФ "ДНР", приговорен к 3,5 годам тюрьмы

03:34 24.05.2019
Рассмотрение апелляций по делу о ДТП, в котором погибли 6 человек, назначено на 14 августа

Рассмотрение апелляций по делу о ДТП, в котором погибли 6 человек, назначено на 14 августа

23:34 23.05.2019
Кривонос оптимистично смотрит на создание крымского батальона

Кривонос оптимистично смотрит на создание крымского батальона

19:36 23.05.2019
Хомчак заявляет, что руководство ВСУ не ставило задач по проведению соцопроса среди бойцов об их отношении к переговорам с "Л/ДНР"

Хомчак заявляет, что руководство ВСУ не ставило задач по проведению соцопроса среди бойцов об их отношении к переговорам с "Л/ДНР"

18:25 23.05.2019
Суд продолжит 31 мая рассмотрение ходатайства защиты нардепа Онищенко о снятии его с розыска

Суд продолжит 31 мая рассмотрение ходатайства защиты нардепа Онищенко о снятии его с розыска

18:23 23.05.2019
Боевики 6 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе на протяжении дня – штаб ООС

Боевики 6 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе на протяжении дня – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Выбор Данилюком суда в Лондоне для спора с экс-владельцами ПриватБанка сорвал открытие уголовных дел – генпрокурор

УПЦ (ПЦУ) сохраняет внутреннее единство и поддерживает предстоятеля Епифания - Синод

Константинопольский патриархат и дальше будет предоставлять миро УПЦ(ПЦУ) – митрополит Епифаний

Гладковский-младший просит суд ускорить судебное рассмотрение его иска к журналистам-расследователям

Мангер сообщил, что прошел полиграф по делу Гандзюк, в Генпрокуратуре заявили, что результаты экспертизы не могут быть приняты во внимание следствием

ПОСЛЕДНЕЕ

Портнов зарегистрировал в ГБР уже третье заявление о преступлениях Порошенко

Выбор Данилюком суда в Лондоне для спора с экс-владельцами ПриватБанка сорвал открытие уголовных дел – генпрокурор

Филарет: На митрополита Епифания влияют антиукраинские силы

Филарет не изменил свое мнение по УПЦ-КП – Епифаний по итогам Синода

УПЦ (ПЦУ) сохраняет внутреннее единство и поддерживает предстоятеля Епифания - Синод

Константинопольский патриархат и дальше будет предоставлять миро УПЦ(ПЦУ) – митрополит Епифаний

"Укроборонпром": Поставки ВСУ модернизированных версий РСЗО "Ольха" могут быть начаты уже в ближайшее время

Мангер сообщил, что прошел полиграф по делу Гандзюк, в Генпрокуратуре заявили, что результаты экспертизы не могут быть приняты во внимание следствием

60 заключенных были переданы "ЛНР" властям Украины для дальнейшего отбывания наказания

Обвиняемый в домогательствах продюсер Вайнштейн заключил внесудебную сделку на $44 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА