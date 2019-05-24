Из харьковской школы эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

Полиция проверяет информацию о закладке взрывчатке в школе №99 в Харькове, которая поступила на электронный адрес в пятницу, в 10:38.

"По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы Шевченковского отдела полиции, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, в четверг около 17:30 на на электронную почту полиции поступило сообщение об угрозе взрыва в 23 торговых центрах, а также аэропорту и железнодорожном вокзале. По информации полиции по состоянию на 6:00 пятницы из 25 объектов было проверено лишь 13.