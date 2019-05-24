В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу

Судебные власти США объявили в четверг о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по еще 17 пунктам.

Все новые обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США. Такой шаг минюста США может привести к существенно более суровому наказанию Ассанжа в случае его экстрадиции из Великобритании.

По каждому из пунктов ему грозит по 10 лет тюрьмы. А с учетом выдвинутых ранее обвинений, Ассанжа в худшем для него случае могут приговорить, в общей сложности, к 175 годам тюремного заключения.

До сих пор американская сторона намеревалась судить основателя Wikileaks только за участие в попытках взлома компьютерной сети Пентагона.

В настоящее время Ассанж отбывает тюремный срок в британской тюрьме, после чего, если будет принято соответствующее решение, может быть выдан США.

Комментируя новые обвинения, в Wikileaks заявили о нарушении Вашингтоном свободы слова и печати. "Это безумие. Это - конец освещения темы нацбезопасности в СМИ, а также - конец первой поправке (к конституции США, в которой, в частности, говорится о свободе прессы и свободе слова - ИФ)".