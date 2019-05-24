Администрация Зеленского не будет давать команд правоохранителям, все равны перед законом, и олигархи тоже – Богдан

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что правоохранительным органам дан четкий сигнал, что перед законом в стране должны быть все равны, в том числе, олигархи.

"Мы даем каждый день сигналы всем правоохранительным органам, что нет никаких запретов, нет никаких "красных линий". Все, что в рамках закона, надо активно начинать расследовать и отправлять в суд. Преступники должны быть наказаны, и я обещаю, что администрация президента Зеленского никогда не будет давать никаких сигналов, кого можно трогать, кого нельзя, кто свой и кто чужой", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Богдан отметил, что такие подходы касаются и тех, кого называют олигархами. "Мы считаем, что все равны перед законом, и любой олигарх, и любой другой человек должны соблюдать закон. В Украине принято очень много хороших законов, но, к сожалению, их никто не выполняет. Вот мы хотим, чтобы все были равны перед законом, и будем стараться это показывать своей деятельностью", - подчеркнул он.

Глава АП также указал, что команда Зеленского будет продвигать борьбу с коррупцией собственным примером, открытостью, возможностью критики и наказания даже членов своей команды.