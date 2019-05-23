США выделили более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ

США с 2014 года выделили более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ, сообщает американское посольство в Киеве.

"От имени Посольства США и Европейского командования вооруженных сил США, полковник Боб Питерс вместе командующим Государственной специальной службы транспорта (Украины – ИФ) с генералом (Николаем) Малковым посадили дерево в честь прочного оборонного партнерства между Украиной и США. Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ", - сообщило посольство США на своей странице Facebook вечером в четверг.