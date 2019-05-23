События

14:48 23.05.2019

Под Одессой нашли убитым экс-мэра Тирасполя

2 мин читать
Под Одессой нашли убитым экс-мэра Тирасполя

В Лиманском районе Одесской области найдено тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области. СМИ сообщают, что погибший - быший мэр г.Тирасполь (Молдова) Андрей Безбабченко.

По данным одесской облполиции, правоохранители расследуют обстоятельства смерти мужчины. Его имя не называется, но сообщается, что "в настоящее время личность погибшего установлена".

По выявленным фактам возбуждено уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: по пп.6 и 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений и по предварительному сговору), ч.3 ст.289 (завладение транспортным средством, совмещенное с угрозой применения физического насилия опасным для здоровья потерпевшего) и ч.4 ст.187 (разбой).

"Обстоятельства происшествия выясняются. Проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к этим преступлениям", - говорится в сообщении.

Одесское издание "Думская" со сслыкой на источник в областном управлении Национальной полиции сообщает, что погибший – Безбабченко и он найдет мертвым возле с.Вапнярка Лиманского района. "Тело обнаружили вчера. У мужчины были связаны руки и пробита голова. Рядом с ним стоял автомобиль "Инфинити", - пишет издание со ссылкой на источник в областном управлении Национальной полиции..

Супруга погибшего заявила о его исчезновении во вторник, 21 мая.

Другие украинские СМИ сообщают, что тело погибшего было прислонено к стене заброшенного здания, руки – связаны, рядом стоял автомобиль Infiniti

В свою очередь, молдавское издание Deschide Știrea сообщает, что дома у Безбабченко найдены следы крови, а тело обнаружено в заброшенном здании в 5 км от него. "По предварительной версии, сообщение об исчезновении Безбабченко поступило от его возлюбленной еще вчера. В доме предпринимателя, находящемся в пригороде Одессы, полиция нашла следы крови. В 5 км от дома находится заброшенное здание, в котором и было обнаружено тело Безбабченко", - пишет издание.

Безбабченко в 2012 году возгласил т.н."государственной администрации Тирасполя и Днестровска" на неподконтрольной правительству Молдовы территории, но 28 сентября 2016 года подал в отставку и принял участие в избирательной кампании тогдашнего "президента" т.н. "Приднестровской республики" Евгения Шевчука, после поражения которого проживал на территории Украины.

Теги: #мэр #тирасполь #одесская_область #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:04 18.05.2019
Убийца сотрудницы Одесского СИЗО приговорен к пожизненному заключению

Убийца сотрудницы Одесского СИЗО приговорен к пожизненному заключению

18:33 14.05.2019
В Раде зарегистрирован законопроект о разделении полномочий мэра Киева и главы КГГА

В Раде зарегистрирован законопроект о разделении полномочий мэра Киева и главы КГГА

10:35 08.05.2019
Нардеп Урбанский получил ранение в ногу из травматического орудия в ходе конфликта в Одесской области

Нардеп Урбанский получил ранение в ногу из травматического орудия в ходе конфликта в Одесской области

21:19 06.05.2019
Суд будет формировать новый состав по рассмотрению дела об убийстве Бузины

Суд будет формировать новый состав по рассмотрению дела об убийстве Бузины

03:34 04.05.2019
В Сумской области злоумышленник убил топором двух человек, а тела сжег в печке

В Сумской области злоумышленник убил топором двух человек, а тела сжег в печке

06:13 02.05.2019
В Донецкой области женщина в результате ссоры убила своего сожителя – полиция

В Донецкой области женщина в результате ссоры убила своего сожителя – полиция

14:21 30.04.2019
Полиция Одесчины перешла на усиленный вариант несения службы, 1-2 мая в облцентр прибудут дополнительные силы и средства

Полиция Одесчины перешла на усиленный вариант несения службы, 1-2 мая в облцентр прибудут дополнительные силы и средства

06:01 29.04.2019
Полицейские задержали жителя Ивано-Франковской области, до смерти избившего 30-летнюю женщину

Полицейские задержали жителя Ивано-Франковской области, до смерти избившего 30-летнюю женщину

02:34 27.04.2019
Троих подростков, избивших до смерти несовершеннолетнего во Львовской области, взяли под стражу

Троих подростков, избивших до смерти несовершеннолетнего во Львовской области, взяли под стражу

17:14 25.04.2019
Трое подростков убили несовершеннолетнего из-за денежного долга во Львовской области

Трое подростков убили несовершеннолетнего из-за денежного долга во Львовской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР изучает заявление Портнова о совершении Порошенко экономического преступления

Галина Шиян стала первым лауреатом Литературной премии ЕС от Украины

Венецианская комиссия оценит закон о языке

Кличко уволил руководителей департамента соцполитики КГГА

Реформирование Генштаба продолжится на принципах, заложенных сотрудничеством с НАТО - Хомчак

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР изучает заявление Портнова о совершении Порошенко экономического преступления

В ОК "Север" назначили служебную проверку из-за появления распоряжения по опросу военных об отношении к НВФ

Галина Шиян стала первым лауреатом Литературной премии ЕС от Украины

Венецианская комиссия оценит закон о языке

Нардеп Лещенко принес в Генпрокуратуру оригиналы документов из "киевского офиса" Манафорта

Кличко поручил проверить объем и стоимость работ по строительству пешеходно-велосипедного моста через Владимирскую горку

Кличко уволил руководителей департамента соцполитики КГГА

В Украине жесткие санкции за нарушения правил ввоза авто на еврономерах вступят в силу 22 августа

Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой гостайны - Представительство ЕС в Украине

Хомчак: После Иловайской трагедии я должен сделать все возможное, чтобы в армии перестали гибнуть люди

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА