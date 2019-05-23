Галина Шиян стала первым лауреатом Литературной премии ЕС от Украины

Писательница Галина Шиян стала первым от Украины лауреатом Литературной премии Европейского Союза.

Имена 14 лауреатов премии ЕС за литературу в среду огласил европейский комиссар, ответственный за образование, культуру, молодежь и спорт Тибор Наврачич (Tibor Navracsics), сообщил на брифинге в четверг в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас.

Кроме украинки Шиян, которая 2 октября в Брюсселе получит премию в размере EUR 5 тысяч за свой роман "За спиной" лауреатами стали Лаура Фреденталер (Австрия), Пия Лейно (Финляндия), Софи Даулль (Франция), Река Ман-Вархеджи (Венгрия), Бека Адамашвили (Грузия), Никос Хрисос (Греция), Ян Карсон (Ирландия), Джованни Доццини (Италия), Дайна Опольскайте (Литва), Марта Дзидо (Польша), Татьяна Жибуляк (Румыния), Ивана Добраковова (Словакия), и Мелисса Харрисон (Великобритания).

Объявляя имена, Наврачич сказал: "Премия Европейского Союза в области литературы демонстрирует творческий потенциал и разнообразие европейской литературы и признает важность нашего книжного сектора. Посредством премии Европейская комиссия помогает авторам, издателям, переводчикам и книготорговцам в Европе и за ее пределами. Я тепло поздравляю всех победителей этого года".

Премия Европейского Союза по литературе была учреждена Европейской комиссией в 2009 году при поддержке программы "Креативная Европа".