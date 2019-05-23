Главнокомандующий ВСУ анонсирует кадровые изменения

Новоназначенный начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак обещает кадровые изменения.

"Однозначно, кадровые изменения будут. Они будут нацелены на лучшее", - сказал он журналистам в четверг в Киеве после представления личному составу.

Хомчак отметил, что сегодня начнет заслушивать должностных лиц, командующих, заместителей. "Мы будем определяться с вкладом каждого, с реальным положением дел и будем принимать решение. Единственное могу сказать – ни одно кадровое решение не будет принято эмоционально или в подходе "нравится или нет". Никаких личных отношений - только оценка результата деятельности, результата положения дел участка, за который они отвечают. И после этого - принятие решения", - отметил он.

Хомчак также сказал, что о проблеме "очковтирательства" в Вооруженных Силах "знают все, от нее страдают".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский указом от 21 мая назначил Хомчака начальником Генштаба - главнокомандующим ВСУ вместо занимавшего эту должность с июля 2014 года Виктора Муженко.

Хомчак – первый заместитель командующего Сухопутных войск Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг", участник боевых действий на Донбассе, в частности, событий под Иловайском (Донецкая обл.) в августе- сентябре 2014 года.