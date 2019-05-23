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02:14 23.05.2019

Кабмин присвоил статус памятника нацзначения участку прибрежного городского квартала Средневекового Киева на Почтовой площади

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Кабинет министров Украины присвоил статус памятника национального значения объекту "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" на Почтовой площади в центре украинской столицы.

"Правительство одобрило изменение категории памятника "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" на Почтовой площади в Киеве на категорию национального значения, а также присвоил ей охранный номер 260094", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры Украины.

Отмечается, что памятник "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" обнаружен в ходе археологических исследований на Почтовой площади в Киеве, имеет особую историческую и культурную ценность - артефакты, относящиеся к древнейшим страницам истории Украины в целом и Киева в частности - а также требует обеспечения дальнейшего сохранения и музеефикации.

Памятник обнаружено в процессе археологических раскопок в I квартале 2015 года. Он расположен в историческом центре Киева, на современной Почтовой площади, ограничивается береговой линией Днепра, между проезжей частью Владимирского спуска и Боричевым спуском. Границы объекта с юго-востока пока не обнаружены. Глубина залегания археологического объекта начинается с 2,5-8 м.

Теги: #киев #украина #памятник #кабмин
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