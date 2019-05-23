Кабмин присвоил статус памятника нацзначения участку прибрежного городского квартала Средневекового Киева на Почтовой площади
Кабинет министров Украины присвоил статус памятника национального значения объекту "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" на Почтовой площади в центре украинской столицы.
"Правительство одобрило изменение категории памятника "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" на Почтовой площади в Киеве на категорию национального значения, а также присвоил ей охранный номер 260094", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры Украины.
Отмечается, что памятник "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" обнаружен в ходе археологических исследований на Почтовой площади в Киеве, имеет особую историческую и культурную ценность - артефакты, относящиеся к древнейшим страницам истории Украины в целом и Киева в частности - а также требует обеспечения дальнейшего сохранения и музеефикации.
Памятник обнаружено в процессе археологических раскопок в I квартале 2015 года. Он расположен в историческом центре Киева, на современной Почтовой площади, ограничивается береговой линией Днепра, между проезжей частью Владимирского спуска и Боричевым спуском. Границы объекта с юго-востока пока не обнаружены. Глубина залегания археологического объекта начинается с 2,5-8 м.