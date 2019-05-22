У Зеленского поддерживают создание консорциума по управлению ГТС

Создание газотранспортного консорциума в интересах Украины, заявляет советник президента Украины Александр Данилюк и отмечает, что это позволит деполитизировать вопрос транзита газа.

"По консорциуму. Естественно, этот вопрос поднимался. Естественно, консорциум – в интересах Украины. Почему? Потому что газотранспортную систему необходимо модернизировать. И это требует очень больших финансовых ресурсов и лучше, чтобы эти ресурсы вкладывали наши партнеры", - сказал он в эфире телеканала Newsone в среду.

"Нам транспортировку нужно максимально деполитизировать. И консорциум – это и есть возможность этого достичь. Поэтому мы поддерживаем консорциум", - добавил Данилюк.