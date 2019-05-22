Судьи Окружного админсуда Киева снова не явились на квалификационное оценивание в ВККС

В Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) для сдачи экзамена повторно не явились 27 из 30 назначенных на квалификационное оценивание судей Окружного административного суда г.Киева.

"21 мая 2019 года в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проходила сдача экзамена в пределах квалификационного оценивания судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности, однако 27 судей Окружного административного суда Киева повторно не появились на оценку", - сообщает пресс-служба ВККС в среду.

Отмечается, что, таким образом, на экзамен сдали лишь трое судей Окружного админсуда г.Киева.

Как сообщалось, 17 апреля 2019 года 34 судьи Окружного админсуда Киева не явились на оценивание, указав основанием временную нетрудоспособность. Решением Комиссии причины неявки судей признаны уважительными, в связи с чем сдача экзамена была перенесена на 21 мая 2019 года.

20 мая ВККС заявила о блокировании работы Комиссии лицами, называющими себя общественными активистами. По информации пресс-службы, блокирование входа в здание привело к срыву квалификационного оценивания в понедельник.

Перед этим 15 мая Окружной административный суд г.Киева признал отсутствие полномочий у главы ВККС Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотки. По информации пресс-службы суда, рассмотрев заявления об обеспечении иска, которые поступили от Сергея Остапца и Александра Кротюка, суд принял решение их удовлетворить путем установления запрета Козьякову выполнять полномочия члена ВККС.