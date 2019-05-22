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11:53 22.05.2019

Украина намерена договориться с Монголии о взаимной отмене виз

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Украина намерена договориться с Монголии о взаимной отмене виз

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Монголии о взаимной отмене виз.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Подписать соглашение уполномочили посла Украины в Польше Андрея Дещицу.

Согласно проекту документа, граждане государств-подписантов могут пребывать на территории другого государства без виз не более 90 дней на протяжении 180 дней.

Теги: #монголия #виза #укриана
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