Украина намерена договориться с Монголии о взаимной отмене виз

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Монголии о взаимной отмене виз.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Подписать соглашение уполномочили посла Украины в Польше Андрея Дещицу.

Согласно проекту документа, граждане государств-подписантов могут пребывать на территории другого государства без виз не более 90 дней на протяжении 180 дней.