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19:53 21.05.2019

Зеленский назначил главой администрации Богдана – указ

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Зеленский назначил главой администрации Богдана – указ

Глава Украинского государства Владимир Зеленский указом назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой администрации президента Украины.

"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 закона Украины "О государственной службе" постановляю: Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины", - говорится в тексте указа №304/2019 от 21 мая, обнародованном на сайте главы Украинского государства во вторник вечером.

Андрей Иосифович Богдан (1976г.р.) – уроженец Львова, образование высшее юридическое, заслуженный юрист Украины (2007г).

Работал в адвокатской компании "Правис" и помощником судьи Киевского апелляционного суда, в 2004г стал партнером в адвокатской фирме "Пукшин и партнеры". В 2007 стал руководящим партнером адвокатской фирмы "Юридические советники" (в 2009г фирма вернула прежнее название - "Пукшин и партнеры"). В 2007г баллотировался в Верховную Раду по спискам блока "Наша Украина - Народная самооборона", а также в 2014г - по спискам партии Блок Петра Порошенко" Солидарность" (№74 списка, но партия отменила его регистрацию в качестве кандидата).

С 2007 по 2010гг работал заместителем министра юстиции Украины, заместителем министра Кабинета министров (2010-2011), правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014), был внештатным советником бизнесмена Игоря Коломойского.

С начала президентской кампании 2019 года Богдан стал юридическим советником кампании кандидата на пост главы государства Зеленского.

Теги: #апу #указ #украина #кадры
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