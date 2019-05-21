Украинский коллектив Asturia исполнит гимн Лиги чемпионов на финале 1 июня в Мадриде

Украинский электронный струнный женский квартет Asturia исполнит гимн Лиги чемпионов УЕФА перед финальным матчем между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" 1 июня в Мадриде (Испания).

"Струнный квартет, состоящий из Веры Валиевой (скрипка), Екатерины Головко (скрипка), Елены Москаленко (альт) и Мирославы Цыбки (виолончель), представит зрителям свое особое прочтение легендарного гимна Лиги чемпионов в момент, когда игроки "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" выстроятся на поле перед главным матчем сезона в европейском клубном футболе", - сообщает пресс-служба УЕФА.

Участницы квартета получили классическое музыкальное образование в киевской Национальной академии имени Петра Чайковского. В их активе победы на многих государственных конкурсах скрипачей и виолончелистов. Впоследствии группа разработала собственный уникальный стиль благодаря использованию современных электронных музыкальных инструментов.

Имя квартета Asturia происходит от одноименного названия произведения известного испанского композитора Исаака Альбениса. Его композиция Asturia стала первой современной обработкой в творчестве группы и с тех пор является ее визитной карточкой.

Квартет Asturia выпустил в 2017 году свой первый альбом, в который вошли как оригинальные аранжировки классических произведений, так и собственные версии современный исполнителей - Леди Гаги, Мадонны и Depeche Mode.