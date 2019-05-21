События

18:32 21.05.2019

Alitalia отменила более 300 рейсов из-за забастовок в Италии

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Авиакомпания Alitalia отменила во вторник свыше трех сотен рейсов из-за массовых забастовок работников авиатранспорта в Италии, сообщает газета The Sun.

Отменено 325 рейсов, это половина всех запланированных на день полетов. Пострадавшие пассажиры смогут бесплатно перебронировать свои билеты в срок до 28 мая или получить полный возврат средств.

Как отмечает газета, в большей степени пострадают пассажиры аэропортов Рима и Милана.

Забастовка работников авиатранспорта в Италии началась утром 21 мая и продлится 24 часа.

Теги: #alitalia
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