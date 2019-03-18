EasyJet отказался от участия в спасении обанкротившейся Alitalia

Британский лоукостер easyJet Plc объявил о своем отказе от участия в будущем обанкротившегося итальянского авиаперевозчика Alitalia.

"После обсуждения с Ferrovie dello Stato Italiane (государственный оператор железнодорожной сети Италии) и Delta Air Lines формирования консорциума для поиска решений в отношении дальнейшей работы Alitalia, easyJet принял решение выйти из этого процесса", - сообщается в пресс-релизе easyJet.

EasyJet и Delta планировали инвестировать порядка 400 млн евро в Alitalia после завершения процедуры ее банкротства, второй за десятилетие. При этом easyJet настаивала на разделении компании и хотела получить ее бизнес по совершению полетов на короткие расстояния.

При этом руководство easyJet подчеркивает, что Италия остается одним их ключевых рынков для нее. Ежегодно компания перевозит 18,5 млн пассажиров в Италию, где у нее три аэропорта базирования - в Милане, Неаполе и Венеции. В easyJet работают порядка 1,4 тыс. итальянских пилотов и бортпроводников.

Delta по-прежнему заинтересована в участии в будущем Alitalia и продолжает переговоры. Также ведутся переговоры с Deutsche Lufthansa, которая настаивает на существенном сокращении штата Alitalia - примерно на 40%.

Alitalia, в прошлом бывшая госкомпанией, последние годы находится в состоянии кризиса: с 1999 года компания не приносила прибыль. В 2016 году убыток Alitalia, где работают порядка 11 тыс. человек, составил около 500 млн евро, по данным La Repubblica. Последняя официальная отчетность авиаперевозчика была публикована в 2015 году.