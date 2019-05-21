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11:40 21.05.2019

В ГБР поступило заявление от Портнова относительно Порошенко

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В ГБР поступило заявление от Портнова относительно Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) во вторник утром получило заявление от бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова, в котором он просит ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, вероятно, совершенных пятым президентом Украины Петром Порошенко и другими лицами.

"Получили заявление от Портнова", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в ГБР.

Как сообщалось, Портнов сообщил, что направил в ГБР "первое заявление о преступлении", которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года.

"Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - написал Портнов на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он просит ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 109, 111, 426-1 Уголовного кодекса Украины, вероятно, совершенных Порошенко и другими лицами во время действий, связанных с осуществлением перехода корабельной группы ВМС ВСУ с Черного в Азовское море, и начать досудебное расследование.

"Допросить … П.А.Порошенко, членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины, командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и других лиц, которые могли быть причастны к соответствующим событиям", - сказано в заявлении.

Теги: #гбр #порошенко #украина #портнов
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