Гройсман: Попытка снижения тарифов может за собой повести серьёзный кризис

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что попытка снижения тарифов может за собой повести серьёзный кризис и разрыв международных договоров.

"Что касается тарифов, если бы это было возможно (снижение тарифов – ИФ) я бы это сделал позавчера. Я думаю, что попытка снижения тарифов может за собой повести серьёзный кризис. Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Премьер подчеркнул, что обязательство по ценам на газ были взяты не его правительством, а в 2008 году, и далее переподписывались в последующих годах.