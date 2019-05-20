Порошенко из АП переехал в открытый офис "БПП "Солидарность", где встретился с американскими гостями

Пятый президент Украины Петр Порошенко переехал из здания администрации президента на ул.Банковой в открытый офис партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

"Переехал в прозрачный офис", - написал Порошенко в своих аккаунтах в соцсетях в понедельник вечером.

Он также сообщил, что встретился с хорошими друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом.

Порошенко проиллюстрировал свое сообщение фотографиями встречи в открытом офисе БПП "Солидарность".