События

20:40 20.05.2019

Порошенко из АП переехал в открытый офис "БПП "Солидарность", где встретился с американскими гостями

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Порошенко из АП переехал в открытый офис "БПП "Солидарность", где встретился с американскими гостями

Пятый президент Украины Петр Порошенко переехал из здания администрации президента на ул.Банковой в открытый офис партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

"Переехал в прозрачный офис", - написал Порошенко в своих аккаунтах в соцсетях в понедельник вечером.

Он также сообщил, что встретился с хорошими друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом.

Порошенко проиллюстрировал свое сообщение фотографиями встречи в открытом офисе БПП "Солидарность".

Теги: #сша #порошенко #встреча
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