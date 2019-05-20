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18:38 20.05.2019

Россия обжаловала два решения суда в Гааге по искам украинских компаний, планирует обжаловать еще шесть – глава Минюста РФ

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Россия обжаловала два решения суда в Гааге по искам украинских компаний, планирует обжаловать еще шесть – глава Минюста РФ

Россия обжаловала два решения международного суда в Гааге по искам украинских компаний за Крым и планирует обжалование еще шести, сообщил глава Минюста РФ Александр Коновалов в пятницу, 17 мая.

"Два из состоявшихся решений уже обжалованы, еще по шести идет работа, они будут обжалованы", - сказал Коновалов журналистам.

"В будущих процессах, которые Украина и другие страны уже инициировали или собираются инициировать в отношении России в международных инстанциях, которые РФ по-прежнему считает некомпетентными в данной части, РФ будет принимать участие", - добавил министр.

В феврале стало известно, что постоянная палата Третейского суда в Гааге сочла РФ нарушившей свои обязательств по двустороннему соглашению с Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций по отношению к активам ПриватБанка в Крыму. В этой связи финучреждение имеет право на возмещение, утверждал ПриватБанк со ссылкой на обнародованное постоянной палатой Третейского суда частичное арбитражное решение по иску банка против РФ. Сумму возможного возмещения банк оценил более чем в $1 млрд.

"Арбитражный суд признал, что он имеет юрисдикцию в отношении всех требований ПриватБанка против РФ. РФ нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и что ПриватБанк имеет право на возмещение за экспроприацию в полном объеме", - сообщал украинский банк.

Комментируя это решение гаагского суда, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в феврале, что Москва не считает себя стороной судебного разбирательства. "Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае", - сказал Песков.

В начале марта в Киеве объявили, что трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом Украины" активов группы в Крыму. "Решение позитивное. Нам удалось доказать в трибунале факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Второе: нам удалось (доказать), что Россия как государство виновна в утрате наших активов и должна за это отвечать, то есть предоставить НАК "Нафтогаз Украины" компенсацию", - сообщил тогда журналистам глава НАК Андрей Коболев.

По его словам, арбитражный трибунал пришел к выводу, что действия РФ против "Нафтогаза" были незаконными и нарушили двустороннее соглашение между Украиной и Россией о взаимной защите инвестиций, согласно которому РФ должна уважать и защищать украинские активы, включая расположенные в Крыму.

А.Коболев заявил, что стоимость утраченных активов компания оценивает в сумму до $5 млрд. "Но окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году, и надеемся в начале следующего года получить решение о сумме компенсации", - добавил украинский топ-менеджер.

1 марта пресс-служба Минюста России заявила, что Москва не признает решение Третейского суда в Гааге о признании вины РФ в утрате НАК "Нафтогаз Украины" своих активов в Крыму. "РФ в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к РФ", - говорилось в сообщении пресс-службы.

В Гаагском арбитраже рассматривается целый ряд подобных дел к РФ. Их участниками, в частности, являются "Нафтогаз Украины", "Укрнафта", бизнесмен Игорь Коломойский, "Днипроазот".

Теги: #рф #суд #обжалование #гаага
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