Порошенко освободил Марчука от обязанностей представителя Украины в ТКГ

Президент Украины Петр Порошенко освободил Евгения Марчука от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

"Освободить Марчука Евгения Кирилловича от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в распоряжении №51/2019, обнародованном на сайте администрации президента Украины в воскресенье вечером.

Президент Петр Порошенко назначил Е.Марчука представителем Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе 22 ноября 2018 после того, как эту должность покинул Леонид Кучма.