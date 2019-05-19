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17:16 19.05.2019

Бойцы "Азова" уничтожили гаубицу, замаскированную технику и опорный пункт боевиков на Светлодарской дуге

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Бойцы "Азова" уничтожили гаубицу, замаскированную технику и опорный пункт боевиков на Светлодарской дуге

Военнослужащие отдельного отряда специального назначения полка особого назначения Нацгвардии Украины "Азов" артиллерийскими ударами ликвидировали в районе Светлодарской дуги (Донецкая обл.) гаубицу, замаскированную технику и взводный опорный пункт боевиков.

"Бойцы спецподразделения "Азов", которые выполняют боевые задачи на Светлодарской дуге, продолжают уничтожать противника, который посягнул на украинскую землю. Недавно БТГр (батальонная тактическая группа – ИФ) "Азова" зафиксировала вражескую гаубицу и успешно отработала по ней. Также уничтожен взводный опорный пункт противника и замаскированную технику", - говорится в сообщении, сопровождающем соответствующий видеоролик, опубликованный на Ютуб-канале полка "Азов".

Теги: #азов #ликвидация #светлодарская_дуга
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