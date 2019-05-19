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07:30 19.05.2019

19 и 20 мая ограничат движение транспорта в Киева по случаю инаугурации Зеленского - полиция

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На улицах Киева 19 и 20 мая временно ограничат движение транспорта по случаю инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба столичной полиции.

"Так, 19 мая с 7:00 и до окончания мероприятий: улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской", - говорится в сообщении.

Также 20 мая с 6:00 и до окончания мероприятий будет временно ограничено движение на просп. Бажана - от Харьковской площади до Южного путепровода, Надднепрянском шоссе - от Южного путепровода до моста Патона, Набережном шоссе - от моста Патона до Днепровского спуска, Днепровском спуске - от Набережного шоссе до Парковой дороги, аллее Героев Крут - от площади Андрея Первозванного до площади Славы, ул. Ивана Мазепы - от площади Славы до метро Арсенальная, улица Михаила Грушевского - от ул. Московской до Петровской аллеи, Парковая дорога - от ул.Михаила Грушевского к аллее Герои Крут, ул.Шелковичная - от ул.Михаила Грушевского до ул.Бассейная, ул.Круглоуниверситетская - от Бессарабской площади до ул.Лютеранской, ул.Лютеранская - от ул.Шелковичной до ул.Крещатик, ул.Городецкого - от ул.Крещатик до ул.Ольгинской, ул.Ольгинская - от площади Ивана Франко до ул.Институтской, ул.Институтская - от ул.Крещатик до Крепостного переулка, Крепостной переулок - от ул.Михаила Грушевского до ул.Институтская, ул.Липская - от ул.Михаила Грушевского до ул.Пилипа Орлика, ул.Садовая - от ул.Михаила Грушевского до ул.Институтской, ул.Пилипа Орлика - от ул.Шелковичной до ул.Академика Богомольца, ул.Академика Богомольца - от ул.Пилипа Орлика до ул.Шелковичная.

 

Теги: #киев #инаугурация #украина #ограничение #транспорт
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