События

16:27 18.05.2019

В "Борисполе" мужчина пытался вывезти за границу около 15 кг янтаря, спрятав их среди сладостей

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В "Борисполе" мужчина пытался вывезти за границу около 15 кг янтаря, спрятав их среди сладостей

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины выявили в аэропорту "Борисполь" гражданина Украины, который пытался вывезти за границу около 15 кг янтаря, спрятанных среди сладостей.

Как сообщает в субботу пресс-служба Госпогранслужбы, 30-летний украинец планировал улететь за пределы Украинского государства в Китай транзитом через одну из европейских стран.

Однако информацию о намерениях мужчины заблаговременно получили сотрудники оперативно-технических подразделений пограничного ведомства. Поэтому когда он прибыл для прохождения контроля пограничники и представители таможни провели в отношении него тщательную проверку.

"В результате осмотра погранично-таможенная группа среди багажа мужчины обнаружила около 15 кг янтаря. Он был спрятан в личных вещах среди сладостей", - сказано в сообщении.

Сейчас продолжаются дальнейшие проверочные мероприятия, и будет установлена стоимость находки, которая может стоить не одну сотню тысяч гривень.

Теги: #борисполь #госпогранслужба #янтарь #украина #контрабанда
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