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21:33 17.05.2019

МИД Украины призывает мировое сообщество признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа

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МИД Украины призывает мировое сообщество признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа

Министерство иностранных дел Украины накануне 75-й годовщины депортации крымских татар призывает мировое сообщество признать геноцид крымскотатарского народа.

В заявлении, распространенном в пятницу, МИД Украины напоминает, что 18 мая в Украине и мире чтят память жертв депортации крымскотатарского народа, которая стала "одной из самых трагических страниц истории ХХ века".

"По разным оценкам только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений погибло более 46% крымских татар", - сказано в заявлении министерства.

МИД Украины напоминает, что Верховная Рада Украины признала депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа, а 23 апреля 2019 года Меджлис крымскотатарского народа принял обращение к парламентам и правительствам государств - членов ООН о признании геноцида крымскотатарского народа.

"Украина высоко ценит заявление Сейма Латвии от 9 мая 2019 года относительно 75-летия депортации крымских татар и поддержки политики непризнания незаконной аннексии Крыма, в которой депортация крымских татар в 1944 году признана геноцидом", - сказано в заявлении МИД.

Украинское внешнеполитическое ведомство напоминает, что Российская Федерация оккупировала и осуществляет попытку незаконной аннексии Крыма, который является неотъемлемой частью территории Украины, и осуществляет незаконное преследование крымских татар на оккупированном полуострове.

"Требуем от Российской Федерации прекратить нарушение прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь, безотлагательно освободить всех политических заключенных, обеспечить соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта соответствии с международным правом", - сказано в заявлении.

Во имя восстановления исторической справедливости Киев призывает "наших международных партнеров почтить невинных жертв депортации, осудить это преступление тоталитарного коммунистического режима и признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа".

"Признание мировым сообществом факта геноцида крымскотатарского народа в соответствии с Конвенцией ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него, будет свидетельствовать не только о восстановлении исторической справедливости, но и служить недопущению в будущем совершения подобных действий в отношении крымскотатарского или любого другого народа", - заявляет МИД Украины.

Теги: #татары #геноцид #мид
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