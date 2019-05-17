Кристиан Вульф будет представлять Германию на инаугурации президента Зеленского

Федеральный президент Кристиан Вульф (2010-2012) будет представлять Германию на церемонии инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Федеральный президент Кристиан Вульф (2010-2012) будет представлять Германию на церемонии инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая в Киеве", - написал А.Мельник на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

Как сообщалось, торжественное заседание Верховной Рады, посвященное приведению к присяге новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, начнется в 10.00 понедельника, 20 мая в сессионном зале парламента.

Ранее в этот день представитель правительства Германии Мартина Фиц сказала, что точной договоренности о встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Зеленского пока нет.