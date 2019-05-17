События

20:02 17.05.2019

Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал выполнять полеты из Одессы в Баку

1 мин читать
Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал выполнять полеты из Одессы в Баку

Азербайджанская лоукост авиакомпания Buta Airways начала выполнять рейсы из Баку в Одессу и в обратном направлении, сообщил новоназначенный посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Украина и Азербайджан становятся еще ближе! С сегодняшнего дня азербайджанский лоукостер Buta Airways будет осуществлять рейсы по маршруту Баку-Одесса-Баку. Одесса стала третьим городом, куда будут осуществляться рейсы из Азербайджана. Компания уже осуществляет рейсы в Киев и Харьков", - написал украинский дипломат в четверг в своем аккаунте в Твиттер.

Теги: #рейс #авиакомпания #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:21 14.05.2019
Премьер Армении заявил, что переговорный процесс с Азербайджаном продолжится

Премьер Армении заявил, что переговорный процесс с Азербайджаном продолжится

10:51 11.05.2019
Для британских болельщиков организуют 40 чартерных рейсов на финал Лиги Европы в Баку

Для британских болельщиков организуют 40 чартерных рейсов на финал Лиги Европы в Баку

12:31 10.05.2019
Авиакомпания Laudamotion с 27 октября переводит рейс Киев-Вена на ежедневный график

Авиакомпания Laudamotion с 27 октября переводит рейс Киев-Вена на ежедневный график

21:24 03.05.2019
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году

Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году

16:24 03.05.2019
Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал выполнять полеты из Харькова в Баку

Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал выполнять полеты из Харькова в Баку

15:29 02.05.2019
Украина и Азербайджан готовят планы налаживания ВТС в сфере производства боеприпасов

Украина и Азербайджан готовят планы налаживания ВТС в сфере производства боеприпасов

02:19 24.04.2019
Баку сможет помочь Минску с поставками нефти

Баку сможет помочь Минску с поставками нефти

07:59 30.03.2019
Формат переговоров остался неизменным, они ведутся между Арменией и Азербайджаном – Алиев

Формат переговоров остался неизменным, они ведутся между Арменией и Азербайджаном – Алиев

10:47 26.03.2019
Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Харьков со 2 августа

Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Харьков со 2 августа

19:22 15.03.2019
American Airlines на время прекращает полеты в Венесуэлу

American Airlines на время прекращает полеты в Венесуэлу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский приглашает украинцев в Мариинский парк утром 20 мая, откуда он отправится на инаугурацию в Раду

Первый президент Украины Кравчук стал почетным гражданином Киева

Один украинский военный погиб, один получил ранения вследствие вражеских обстрелов в зоне ООС

СБУ обнаружила арсенал авиационного вооружения под Киевом

Филарет сам подписал постановление о прекращении деятельности УПЦ-КП, затем ее устав был аннулирован, разъясняют в ПЦУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский приглашает украинцев в Мариинский парк утром 20 мая, откуда он отправится на инаугурацию в Раду

В ЕС "вооружились" для киберзащиты выборов в Европарламент

Кристиан Вульф будет представлять Германию на инаугурации президента Зеленского

Порошенко уволил посла Украины в КНР Дёмина

Прокуратура обжалует приговор жителю Шахтерска Бутрименко, по наводке которого боевики "ДНР" убили 10 украинских военных в 2014г.

Первый замглавы СБУ Демчина и советник президента Бирюков подали в отставку

Виновный в убийстве боевиками 10 бойцов ВСУ в 2014г Бутрименко уже через год может выйти на свободу, но прокуратура обжалует приговор

Порошенко уволил директора Нацинститута стратегических исследований Павленко

Ряд лидеров иностранных государств уже подтвердили участие в инаугурации Зеленского, РФ не приглашена – МИД Украины

Один украинский военнослужащий ранен на Донбассе в пятницу, боевики 5 раз нарушил "режим тишины"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА