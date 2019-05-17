Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал выполнять полеты из Одессы в Баку

Азербайджанская лоукост авиакомпания Buta Airways начала выполнять рейсы из Баку в Одессу и в обратном направлении, сообщил новоназначенный посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Украина и Азербайджан становятся еще ближе! С сегодняшнего дня азербайджанский лоукостер Buta Airways будет осуществлять рейсы по маршруту Баку-Одесса-Баку. Одесса стала третьим городом, куда будут осуществляться рейсы из Азербайджана. Компания уже осуществляет рейсы в Киев и Харьков", - написал украинский дипломат в четверг в своем аккаунте в Твиттер.