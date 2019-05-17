В Запорожской области утонули двое детей - ГСЧС

В Запорожской области в оросительном канале утонули двое детей - один из мальчиков упал в воду, когда делал селфи, второй погиб спасая товарища.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Запорожской области, гибель двоих детей произошла в с.Бурчак Михайловского района(Запорожская область). 15 мая в 18.45 в Службу спасения поступило сообщение от местных жителей о том, что в оросительном канале, расположенном за селом, исчезли двое подростков – 2006 г.р. и 2007 г.р.

Спасатели ГСЧС региона, прибывшие на место происшествия, подняли тела погибших со дна водоема и передали правоохранителям.

В ходе расследования установлено, что один из подростков подошел близко к оросительному каналу, чтобы сфотографироваться, однако поскользнулся и упал в водоем. Второй подросток утонул, когда бросился спасать друга.