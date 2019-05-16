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16:51 16.05.2019

Коалиция шести стран раскрыла международную преступную киберсеть, нажившуюся на $100 млн

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Коалиция шести стран раскрыла международную преступную киберсеть, нажившуюся на $100 млн

Коалиция шести стран - США, Германии, Украины, Грузии, Молдовы, Болгарии - при участии Федерального Бюро Расследований США, Евроюста и Европола, провела совместную операцию по раскрытию деятельности международной преступной сети, которая, используя вредоносную компьютерную программу GozNym, похитила около $100 млн.

Соответствующее объявление было сделано на пресс-конференции, которая состоялась в четверг в Гааге (Нидерланды) в штаб-квартире Интерпола.

Прокурор США Скотт Брейди (Scott Brady) заявил, что сегодня "мы отмечаем новую веху в борьбе с международной организованной преступностью". "Мы рады объявить, что, благодаря беспрецедентным международным усилиям была раскрыта криминальная сеть", - констатировал он.

По словам американского прокурора, преступники использовали программу GozNym с целью похищения, как было определено, $100 млн у более чем 41 тысячи жертв, преимущественно, представителей бизнеса и финансовых институций в США, Северной Америке и в Европе. Ряд этих преступников уже предстали перед судом в Украине, Молдове, Грузии и США. Они обвиняются в том, что, используя программу GozNym, перехватывали пароли для входа в банковскую систему, заходили на банковские счета жертв, крали деньги и отмывали их через подконтрольные им банковские счета.

Участие в пресс-конференции приняли представители правоохранительных органов стран-участниц операции.

Теги: #расследование #киберпреступность #мир #хакеры
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