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16:00 16.05.2019

САП возбудила дело по факту возможного получения взятки Лещенко, а нардеп подает иск на прокуратуру о защите чести

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САП возбудила дело по факту возможного получения взятки Лещенко, а нардеп подает иск на прокуратуру о защите чести

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки народным депутатом Украины Сергеем Лещенко, он будет вызван на допрос.

"Согласно опубликованной в СМИ информации народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказания влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирования необходимых общественных мнений в медиапространстве. С целью проверки изложенных в публикации фактов прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировали уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды - ИФ) и вызовут на допрос народного депутата Украины Сергея Лещенко", - сказано в сообщении САП на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Досудебное расследование в указанном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины, а САП будет осуществлять процессуальное руководство.

В САП отметили, что в некоторых СМИ появилась информация о том, что Лещенко купил элитную квартиру в центре столицы за счет средств, якобы полученных в качестве неправомерной выгоды.

В ответ на это сам нардеп Лещенко на своей станице в соцсети Фейсбук написал: "Два дня назад горе-прокурор Луценко обещал мне подозрение за дело Манафорта (американского политтехнолога Пола Манафорта – ИФ). Сегодня он объявляет об открытии уголовного дела за получение взятки в виде квартиры. Мне уже самому интересно, куда дальше заведет его фантазия".

Лещенко призвал генерального прокурора Юрия Луценко немедленно внести представление в Верховную Раду о снятии с него депутатской неприкосновенности. "Выбирайте сами, по какому делу – по Манафорту, по квартире, за незаконную критику генпрокурора или его кума и начальника Порошенко (президента Украины Петра Порошенко – ИФ). Я здесь, и я готов голосовать. Хватит спасать себя в должности за счет создания вокруг меня дешевых информационных поводов. История с квартирой уже закончилась два года назад решением суда, а также закрытием производства самой прокуратурой по статье "отсутствие события преступления", - написал нардеп.

"Также я подаю иск на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства", - написал Лещенко и пригласил журналистов на брифинг в четверг в 16:30 на центральном входе в Верховную Раду.

Теги: #сап #лещенко #производство
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