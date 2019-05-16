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14:18 16.05.2019

Порошенко подписал ратификацию договора с Францией о предоставлении до EUR64 млн кредита на проект поставки воды в Мариуполь

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Порошенко подписал ратификацию договора с Францией о предоставлении до EUR64 млн кредита на проект поставки воды в Мариуполь

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации договора между правительствами Украины и Франции относительно официальной поддержки проекта по поставке питьевой воды в город Мариуполь (Донецкая обл.).

"Подписал закон о поддержке проекта по поставке питьевой воды в Мариуполь. Соответствующий договор между правительствами Украины и Франции ратифицировал украинский парламент. По договору будут выделены около EUR64 млн на финансирование этого проекта", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он отметил, что отсутствие качественной питьевой воды была многолетней проблемой города.

"Давно работали с мэром Мариуполя Вадимом Бойченко над решением вопроса обеспечения водоснабжения. Также благодарен нашим партнерам – Французской Республике – которые помогают Украине в решении этой проблемы. Надеюсь, и другие регионы вдохновятся примером Мариуполя", - написал президент.

Как сообщалось, 25 апреля 2019 года Верховная Рада ратифицировала договор между правительствами Украины и Франции относительно официальной поддержки проекта по поставке питьевой воды в город Мариуполь (Донецкая обл.). За ратификацию проголосовали 258 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Согласно тексту рамочного договора, французская сторона предоставляет Украине кредит в размере, не превышающем EUR64 млн, на реализацию проекта по поставке питьевой воды в Мариуполь.

Договор также предусматривает разработку генерального плана по усовершенствованию системы водоснабжения и водоотвода Мариуполя до 2040 года.

В пояснительной записке к законопроекту о ратификации сказано, что проект будет включать строительство и запуск в Мариуполе современных фильтровальных станций, а также модернизацию существующей системы централизованного водоснабжения и водоотвода для сокращения расхода питьевой воды и сброса канализационных вод в окружающую среду.

Теги: #франция #мариуполь #порошенко #вода #закон
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