События

13:34 16.05.2019

Между полицией и митингующими под Радой евробляхерами произошла потасовка

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Потасовка у здания Верховной Рады произошла в четверг днем между участниками акции владельцев автомобилей на еврономерах (так называемых "евробляхеров") и обеспечивающих правопорядок сотрудников правоохранительных органов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", полицейские окружили один из автомобилей на проезжей части ул.Грушевского на еврономерах, владелец которого включил аварийные сигналы и открыл капот своей машины, тем самым затруднив движение по автодороге.

В итоге между правоохранителями и участниками акции произошла потасовка. Одного из них сотрудники полиции увели за ограждение к зданию парламента, где находятся правоохранители, однако туда не пускают митингующих.

В настоящее время около 30 полицейских находятся у автомобиля, возле которого произошла стычка.

По заявлениям участников акции, они добиваются пролонгации до начала 2020 года права оформить авто с оплатой всех налогов и сборов .

Теги: #активисты #рада #полиция #драка
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