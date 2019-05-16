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13:12 16.05.2019

Апелляционный суд подтвердил законность показа сериала "Сваты" в Украине

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Апелляционный суд подтвердил законность показа сериала "Сваты" в Украине

Апелляционный административный суд признал противоправным запрет демонстрации в Украине телевизионного сериала "Сваты", сообщается на сайте медиагруппы "1+1 media" .

"Вскоре комедийный сериал" Сваты" вернется на телеэкраны. Дата эфира будет сообщена отдельно", - подчеркивается в сообщении.

Шестой апелляционный административный суд решением от 15 мая 2019 года оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 26 марта 2019 года, которым удовлетворен иск ООО" Телерадиокомпания "Студия 1+1" и ООО " Киноквартал" к Министерству культуры Украины, Государственному агентству Украины по вопросам кино и Службе безопасности Украины.

"Группа" 1+1 media" рада, что при принятии решения в сложившейся ситуации, суд руководствовался именно фактами, а не предположениями со стороны указанных выше государственных органов и ведомств. Данное решение в очередной раз подтвердило избирательность и предвзятость государственных органов в отношении отдельных участников рынка, в частности, группы "1 + 1 media", - подчеркнули в медиагруппе.

Теги: #сваты #суд #сериал
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