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12:52 16.05.2019

Гендиректора "Укрбуд Девелопмент" освободили из-под стражи по решению суда

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Гендиректора "Укрбуд Девелопмент" освободили из-под стражи по решению суда

Шевченковский суд Киева в четверг признал незаконным задержание детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) генерального директора компании ООО "Укрбуд Девелопмент", входящего в строительную корпорацию "Укрбуд" (Киев), Олега Майбороды и освободил его из-под стражи.

"Двое суток удерживая задержанного, детективы не вручали ему представление об избрании меры пресечения, а само задержание было незаконным. Кроме того, они пытались препятствовать работе суда, который рассматривал дело о незаконном задержании, заявляя немотивированный отвод судьи. Адвокаты уверены, что это было сделано с целью затягивания процесса и незаконного содержания лица под стражей", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе корпорации "Укрбуд".

Задержание Майбороды произошло 14 мая в рамках расследования злоупотреблений командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова при обмене квартир для военнослужащих.

Теги: #набу #укрбуд #майборода #суд
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