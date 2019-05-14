НАБУ проводит обыски у представителей Нацгвардии и ряде частных компаний в рамках расследования коррупции с недвижимостью

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Национальной гвардии Украины, а также в ряде частных компаний.

"Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины, по версии следствия, утратило активы на 81,64 млн грн", - сказано в сообщении НАБУ на странице в соцсети Facebook во вторник.

Предварительная правовая квалификация – ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением)

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

В НАБУ пообещали сообщить детали позже.