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11:51 14.05.2019

КС отложил рассмотрение закона о люстрации

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КС отложил рассмотрение закона о люстрации

Конституционный суд Украины отложил рассмотрение закона "Об очищении власти", сообщает источник агентства "Интерфакс-Украина".

Такое решение было принято на заседании Палаты КС во вторник.

"Рассмотрение по люстрации отложено", - сказал собеседник агентства.

Причина переноса рассмотрения и дата, когда может быть рассмотрен этот вопрос, пока не известны.

Как сообщалось, в 2015 году с представлениями о конституционности закона "Об очищении власти" в КС обратились Верховный суд Украины, который подал два представления, и 47 народных депутатов. Все три представления объединены в одно конституционное производство.

Так, Верховный суд в своих представлениях поднимает вопрос о конституционности положений данного закона, касающихся запрета для определенных лиц, в отношении которых осуществляется люстрация, в течение 10 лет занимать должности.

Речь идет о лицах, которые занимали совокупно не менее одного года в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года должности члена Высшего совета юстиции (кроме председателя Верховного суда Украины), члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, председателя Государственной судебной администрации Украины, его первого заместителя.

Указанный запрет применяется к лицам, которые занимали эти же должности в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были освобождены в этот период по собственному желанию.

Кроме того, оспариваются положения данного закона о запрете занимать должности для судей, которые вынесли решения против участников Евромайдана.

В представлении 47 народных депутатов речь идет о конституционности положений закона о запрете занимать должности для лиц, которые в течение не менее одного года в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года занимали должности президента, премьер-министра Украины, членов правительства, главы Национального банка Украины, руководителей силовых структур, главы администрации президента.

Депутаты обжаловали аналогичный запрет в отношении лиц, занимающих указанные руководящие должности в органах власти в период с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года, а также работников правоохранительных органов, следователей, оперативных работников, работников органов прокуратуры, которые принимали участие в задержании лиц, освобожденных от уголовной или административной ответственности в соответствии с законами об амнистии, составляли на них рапорты и протоколы об административном правонарушении.

Теги: #люстрация #закон #ксу
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