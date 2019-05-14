События

11:14 14.05.2019

Под Конституционным судом подрались националисты и активисты БПП

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Под Конституционным судом подрались националисты и активисты БПП

 Под конституционным судом Украины произошла потасовка между активистами ВО "Свобода" и партии "Нацкорпус" с одной стороны и представителями партии "БПП "Солидарность" с другой.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", силовое противостояние началось после того, как представители ВО "Свобода" начали обвинять в том числе действующего президента Петра Порошенко в ряде неудач на фронте, в частности, в потерях украинских военных во время "Иловайского котла" и при обороне Дебальцево, коррупции в армии, а также вменять ему в вину отмену КС нормы о незаконном обогащении.

В ответ активисты "БПП "Солидарность" начали скандировать "Ганьба!" и за этим последовала короткая потасовка, которую оперативно пресекли присутствующие на месте событий правоохранители.

В настоящее время оба лагеря митингующих разделены кордонами бойцов Национальной гвардии и Нацполиции. Одна сторона скандирует "Конституция не позеленеет", их оппоненты скандируют "Свинарчуков Порошенко за решетку".

О пострадавших в результате инцидента пока что информации нет.

Теги: #свобода #бпп #драка #нацкорпус
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