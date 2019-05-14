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06:56 14.05.2019

Проспект Космонавта Комарова капитально отремонтируют - КГГА

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Проспект Космонавта Комарова капитально отремонтируют - КГГА

Проспект Космонавта Комарова в Соломенском районе Киева капитально отремонтируют, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Проспект Космонавта Комарова - 6-ти полосная магистральная улица, имеет перспективную интенсивность движения 38750 автомобилей в сутки. В течение шести месяцев предусмотрено капитально отремонтировать проезжую часть и тротуары, обустроить современное освещение, обновить и достроить ливневую канализацию, благоустроить прилегающую территорию и тому подобное", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в понедельник.

Рабочий проект соответствующих работ утвержден распоряжением КГГА № 808, учитывая экспертный отчет общества с ограниченной ответственностью "Эксперт проект групп".

Теги: #киев #кгга #ремонт #украина #проспект
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