Проспект Космонавта Комарова капитально отремонтируют - КГГА

Проспект Космонавта Комарова в Соломенском районе Киева капитально отремонтируют, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Проспект Космонавта Комарова - 6-ти полосная магистральная улица, имеет перспективную интенсивность движения 38750 автомобилей в сутки. В течение шести месяцев предусмотрено капитально отремонтировать проезжую часть и тротуары, обустроить современное освещение, обновить и достроить ливневую канализацию, благоустроить прилегающую территорию и тому подобное", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в понедельник.

Рабочий проект соответствующих работ утвержден распоряжением КГГА № 808, учитывая экспертный отчет общества с ограниченной ответственностью "Эксперт проект групп".