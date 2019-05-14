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00:03 14.05.2019

Зеленский узнал о скандале с адвокатом Трампа из СМИ - Разумков

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Зеленский узнал о скандале с адвокатом Трампа из СМИ - Разумков

 Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заверил, что В.Зеленский узнал о скандале с приездом личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани из СМИ, и рассчитывает, что недоразумение в отношениях с представителями США будет решено.

"Мне удивительно, что американским СМИ кто-то из наших коллег, представителей команды давал какие-то комментарии, что там есть какие-то подводные камни. Это не соответствует действительности. Будем надеяться, что это недоразумение будет снято во взаимоотношениях команды Владимира Александровича Зеленского и администрацией США", - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник.

Он отметил, что В.Зеленский узнал о том, что Р.Джулиани намерен приехать в Украину и об отмене визита узнал из СМИ.

"Зеленский готов встречаться не только с официальными представителями государств, но и встречаться с представителями тех или иных политических сил, частных лиц, которые будут заинтересованы в дальнейшем углублении взаимоотношений между государствами, которые позитивно настроены и помогают в нашей борьбе за нашу независимость", - подчеркнул представитель команды.

Теги: #скандал #трамп #украина #зеленский
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