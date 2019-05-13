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18:47 13.05.2019

Порошенко наградил Туска и Юнкера орденами Ярослава Мудрого I степени

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Порошенко наградил Туска и Юнкера орденами Ярослава Мудрого I степени

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого I степени президента Европейского Совета Дональда Туска.

"Горд возможностью наградить большого друга Украины – президента европейского Союза Дональда Туска",- написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбуке в понедельник.

Церемония награждения прошла в понедельник в Брюсселе и транслировалась в прямой эфире на странице П.Порошенко в Фейсбук.

Позже в Брюсселе после встречи с Д. Туском П.Порошенко сказал журналистам, что наградил орденом Ярослава Мудрого также президента Европейской комиссии Жана Клода Юнкера.

"Я принял решение о награждении президента Европейской Совета Дональда Туска и президента Европейской комиссии господина Жан Клода Юнкера высшей государственной наградой Украины для иностранных граждан орденом Ярослава Мудрого и твердо считаю, что они заслужили эту высокую награду, как друзья Украины, как настоящие надежные партнеры Украины, на которых мы опирались в последние пять лет и на которых мы точно можем сказать, что они искренне разделяют цели европейской и евроатлантической интеграции украинского государства под моим руководством", - сказал П.Порошенко.

Как ожидается, П.Порошенко встретится с Ж.-К.Юнкером во вторник в Брюсселе.

Теги: #орден #порошенко #награда #туск
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