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15:41 13.05.2019

Суд оштрафовал Зеленского на 850 грн за демонстрацию бюллетеня на выборах

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Суд оштрафовал Зеленского на 850 грн за демонстрацию бюллетеня на выборах

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский оштрафован на 850 грн за демонстрацию избирательного бюллетеня во время голосования на повторных выборах главы государства 21 апреля.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Оболонского районного суда Киева, соответствующее решение на заседании в понедельник принял судья Владислав Девятко. Суд признал виновным В.Зеленского в совершении административного правонарушения.

Сам В.Зеленский в суд не явился и подал заявление о рассмотрении дела без его участия. "В письменных пояснениях В.Зеленский признал свою вину в совершении административного правонарушения", - отметили агентству в суде.

В то же время на заседании присутствовали два адвоката, которые отрицали вину В.Зеленского, сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщалось, 21 апреля после голосования В.Зеленский на избирательном участке продемонстрировал заполненный бюллетень, в котором "крестик" стоит напротив его фамилии.

Позже правоохранители прибыли в избирательный штаб кандидата, где составили на В.Зеленского административные материалы по ст. 212-10 (нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от 30-ти до 50-ти минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн).

Курс НБУ на 13 мая: 26,206 грн/$1.

Теги: #штраф #зеленский #суд #выборы
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