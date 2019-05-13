Возобновление обязательного техосмотра личных автомобилей не улучшит их техсостояние, возобновит сопутствующие коррупционные схемы – юристы

Возобновление обязательного техосмотра личных автомобилей, инициированное Министерством инфраструктуры Украины, не улучшит их техническое состояние, однако может привести к возобновлению коррупционных схем, сопутствовавших обязательному техосмотру ранее, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

"Такой законопроект, на наш взгляд, является чисто коммерческим проектом, который никак не отразится на безопасности дорожного движения. Появится и быстро разовьется инфраструктура, связанная с прохождением ТО, в том числе и без самого осмотра автомобиля. В этой сфере будет развиваться коррупция и нелегальный оборот наличных денег", - считает управляющий партнер юридической компании "ДТП Эксперт" Александр Кеер.

Он также прогнозирует, что "обязательный техосмотр приведет к тому, что все автомобили, включая автомобили на еврономерах, будут, так или иначе, зарегистрированы".

"В Украине в настоящее время, по разным оценкам, несколько десятков тысяч автомобилей, которые ездят не совсем законно. Автомобили с иностранной регистрацией – только часть из них, а есть еще угнанные, конфискованные и другие автомобили. Если будет введен обязательный техосмотр, то при его прохождении эти автомобили будут выявлены. Часть таких автомобилей была перепродана, тогда их владельцы, которые приобрели автомобили в результате легальной сделки, окажутся в сложном положении", - сказал он.

Юрист прогнозирует, что "для проведения техосмотра нелегальных автомобилей будут применяться также нелегальные схемы, которые не будут гарантировать хорошее техническое состояние транспортного средства".

"Также можно ожидать уменьшения количества "автомобилей-двойников", но может увеличиться количество фиктивных данных о прохождении техосмотра", - сказал он.

Вместе с тем А.Кеер прогнозирует, что "обязательный техосмотр позволит улучшить раскрываемость преступлений, связанных с автомобилями, нелегально находящихся на территории Украины".

В то же время юрист отметил, что "техническая неисправность автомобилей очень редко признается судом причиной ДТП, особенно если речь идет о коммерческих автомобилях, в частности, большегрузных автомобилях, специальной технике и перевозчиках опасных грузов". Тем не менее, последствия таких ДТП могут быть очень серьезными как в материальном выражении, так и по количеству пострадавших (травмированных и погибших) граждан.

"Очень мало дел о ДТП, возбужденных по факту с технической неисправности автомобиля, доходило до судов. В таких случаях сторонам значительно легче возложить ответственность на водителя, чем непосредственно на техническое состоянии транспортного средства, так как если суд признает неисправность автомобиля, отвечать за ДТП будет руководитель компании-перевозчика. Компания может потерять лицензию на перевозки, поэтому чаще всего ответственность перекладывают на водителей", - сказал он.

При этом А Кеер считает, что принятие такого законопроекта может существенно увеличить количество обращений в суд. В частности, подавать судебные иски будут станции технического обслуживания, которые не получат права/лицензий на проведение технического осмотра.

В свою очередь, юрист юридической фирмы K.A.C.Group Дмитрий Полищук отмечает, что предложенный законопроект, в первую очередь, как раз и направлен на автомобили "с пробегом" и повысит уровень защищенности покупателей поддержанных авто от недобросовестных продавцов, что уже подтверждено опытом европейских стран, где покупка поддержанного авто не является покупкой "кота в мешке".

Вместе с тем юрист уверен, что "обязательные техосмотры будут работать только в совокупности с целостными изменениями, ведь пока можно прогнозировать большое количество некачественных работ по проведению технической оценки или коррупционную составляющую, об которую разбиваются все украинские реформы и положительные нововведения".

В свою очередь юрист K.A.C.Group Анна Кузнецова отмечает, что в период с января по апрель 2019 года в Украине произошло 47,445 тыс. ДТП, в которых 7804 человек получили травмы разной степени и 822 человек погибли. При этом доля ДТП, произошедших в результате превышения скорости, составляет 35%, нарушения правил маневрирования - 20%, нарушения правил проезда перекрестков - 8%, нарушения правил переезда переходов - 8% и несоблюдения безопасной дистанции - 6%.

"Такие данные свидетельствуют о том, что техническая неисправность автомобили не является очень распространенной причиной ДТП", - сказал она.

Со своей стороны, адвокат юридической фирмы Ario Law Firm Наталья Швец считает, что внедрение обязательного техосмотра для автомобилей не повлечет шквал судебных исков автовладельцев и организаций, которые будут проводить этот осмотр.

"Для законопослушных водителей не будет никаких проблем пройти технический осмотр своего транспортного средства", - сказал она.

Как отметила юрист, законопроект предусматривает, что проверка транспортных средств на пригодность к эксплуатации проводится экспертом предприятия, внесенного в реестр хозяйствующих субъектов, уполномоченных на проведение проверки транспортных средств на пригодность к эксплуатации Министерством внутренних дел по представлению центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику в сфере транспорта. При этом законопроект предусматривает, что центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий госполитику в сфере транспорта, может обратиться в административный суд с иском о применении меры реагирования в виде аннулирования решения об определении субъекта хозяйствования для проведения проверки транспортных средств на пригодность к эксплуатации.

"Именно в этой части - в отношениях между субъектами хозяйствования, которые проводят техосмотр или хотят получить такое право, существует вероятность возникновения судебных разбирательств", - сказал она.

Юрист считает, что судебная практика будет формироваться по искам от центрального органа к субъектам хозяйствования о применении меры реагирования (аннулирования ранее принятого решения), а также в ситуациях, когда субъекты хозяйствования будут обжаловать решение центрального органа об отказе уполномочить их на проведение ТО.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС предложило с 2022 года возобновить обязательный техосмотр личных автомобилей. Соответствующий законопроект, опубликованный на сайте ведомства предусматривает проведение первого техосмотра личных авто спустя четыре года после первой регистрации с последующим его прохождением каждые два года.

До 1 января 2022 года проверка автомобилей на пригодность к эксплуатации будет проводиться только в случае регистрации или перерегистрации, смены собственника, изменения систем или их составляющих, влияющих на безопасность дорожного движения, или выезда за границу (до 1 января 2022 года - добровольно, а с 1 января 2022 года - в обязательном порядке).

Для такси и коммерческих автомобилей законопроект предусматривает ежегодное проведение техосмотра, начиная с момента первой регистрации.

Предполагается, что контроль за соблюдением указанных требований на улично-дорожной сети будет осуществлять Нацполиция, однако проведение техосмотра будет отдано рынку с формированием им рыночных цен.