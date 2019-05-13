Рассмотрение апелляции Лещенко на решение суда по иску Розенблата перенесено из-за перевода судьи

Заседание Окружного административного суда Киева, на котором должна была быть рассмотрена апелляция народного депутата Сергея Лещенко к решению суда, принятому по иску народного депутата Борислава Розенблата, было перенесено в связи с тем, что судья Яна Губская, которая должна была рассматривать дело, переведена в Верховный суд.

"Сегодня должна была быть апелляция, но судья Губская, которая была главой коллегии по рассмотрению апелляции, назначена в Верховный суд. Заседание перенесено", - сказал С.Лещенко журналистам после заседания Окружного административного суда Киева в понедельник.

По его словам, будет новое автораспределение дела, после чего будут назначены новые судьи-докладчики. "После этого уже будет заседание суда в новом составе коллегии", - рассказал нардеп.

Как сообщалось, 11 декабря 2018 года, Окружной админсуд Киева частично удовлетворил административный иск Б.Розенблата в отношении директора НАБУ Артема Сытника и С.Лещенко о разглашении и распространении информации о главе предвыборного штаба президента США Доналда Трампа Поле Манафорте. В решении указано: "Признать противоправными действия… о разглашении и распространения информации… о наличии фамилии и подписей Пола Манафорта в списках "черной бухгалтерии Партии регионов" в материалах досудебного расследования, что имело следствием вмешательство в избирательные процессы США в 2016 году и нанесло ущерб интересам государства Украина".

Кроме того, суд признал противоправными действия С.Лещенко по вмешательству во внешнюю политику Украины путем распространения информации о П.Манафорте, что также имело следствием вмешательство в избирательные процессы США в 2016 году и нанесло ущерб интересам государства Украина.

С.Лещенко заявил, что решение Окружного админсуда является политически мотивированным и направлено против А.Сытника с тем, чтобы впоследствии добиться его увольнения. Впоследствии парламентарий обжаловал это решение.