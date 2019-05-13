События

14:19 13.05.2019

Рассмотрение апелляции Лещенко на решение суда по иску Розенблата перенесено из-за перевода судьи

2 мин читать
Рассмотрение апелляции Лещенко на решение суда по иску Розенблата перенесено из-за перевода судьи

Заседание Окружного административного суда Киева, на котором должна была быть рассмотрена апелляция народного депутата Сергея Лещенко к решению суда, принятому по иску народного депутата Борислава Розенблата, было перенесено в связи с тем, что судья Яна Губская, которая должна была рассматривать дело, переведена в Верховный суд.

"Сегодня должна была быть апелляция, но судья Губская, которая была главой коллегии по рассмотрению апелляции, назначена в Верховный суд. Заседание перенесено", - сказал С.Лещенко журналистам после заседания Окружного административного суда Киева в понедельник.

По его словам, будет новое автораспределение дела, после чего будут назначены новые судьи-докладчики. "После этого уже будет заседание суда в новом составе коллегии", - рассказал нардеп.

Как сообщалось, 11 декабря 2018 года, Окружной админсуд Киева частично удовлетворил административный иск Б.Розенблата в отношении директора НАБУ Артема Сытника и С.Лещенко о разглашении и распространении информации о главе предвыборного штаба президента США Доналда Трампа Поле Манафорте. В решении указано: "Признать противоправными действия… о разглашении и распространения информации… о наличии фамилии и подписей Пола Манафорта в списках "черной бухгалтерии Партии регионов" в материалах досудебного расследования, что имело следствием вмешательство в избирательные процессы США в 2016 году и нанесло ущерб интересам государства Украина".

Кроме того, суд признал противоправными действия С.Лещенко по вмешательству во внешнюю политику Украины путем распространения информации о П.Манафорте, что также имело следствием вмешательство в избирательные процессы США в 2016 году и нанесло ущерб интересам государства Украина.

С.Лещенко заявил, что решение Окружного админсуда является политически мотивированным и направлено против А.Сытника с тем, чтобы впоследствии добиться его увольнения. Впоследствии парламентарий обжаловал это решение.

Теги: #розенблат #лещенко #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:58 13.05.2019
Нардеп Лещенко утверждает, что историю с Байденом и Злочевским инициировал Луценко, чтобы остаться в должности генпрокурора

Нардеп Лещенко утверждает, что историю с Байденом и Злочевским инициировал Луценко, чтобы остаться в должности генпрокурора

09:52 13.05.2019
ГПУ расследует факт возможного вмешательства президента Украины, глав Минюста и НБУ в деятельность судей по делу ПриватБанка

ГПУ расследует факт возможного вмешательства президента Украины, глав Минюста и НБУ в деятельность судей по делу ПриватБанка

17:46 12.05.2019
Нардеп Лещенко намерен в понедельник обнародовать материалы по Джулиани, Луценко и страницу из "черной бухгалтерии" Партии регионов с фамилией Манафорта

Нардеп Лещенко намерен в понедельник обнародовать материалы по Джулиани, Луценко и страницу из "черной бухгалтерии" Партии регионов с фамилией Манафорта

02:45 12.05.2019
В Харькове суд взял под стражу двух подростков, едва не забивших ногами прохожего

В Харькове суд взял под стражу двух подростков, едва не забивших ногами прохожего

19:34 10.05.2019
Суд отменил решение горсовета о переименовании в Херсоне улицы в честь Екатерины Гандзюк

Суд отменил решение горсовета о переименовании в Херсоне улицы в честь Екатерины Гандзюк

18:58 10.05.2019
В Окружной админсуд Киева подали иск о запрете подписывать и публиковать закон о языке

В Окружной админсуд Киева подали иск о запрете подписывать и публиковать закон о языке

17:48 10.05.2019
Ответ на агрессию РФ в Черном море был недостаточным, нерешительность ЕС лишь поощряет РФ к новым провокациям

Ответ на агрессию РФ в Черном море был недостаточным, нерешительность ЕС лишь поощряет РФ к новым провокациям

16:23 10.05.2019
Судьи Окружного админсуда Киева не явились на квалификационное оценивание в ВККС, прислав 34 справки о болезни

Судьи Окружного админсуда Киева не явились на квалификационное оценивание в ВККС, прислав 34 справки о болезни

15:30 10.05.2019
Решение Международного трибунала о временных мерах против РФ за атаку на украинские суда и моряков объявят 25 мая

Решение Международного трибунала о временных мерах против РФ за атаку на украинские суда и моряков объявят 25 мая

13:36 10.05.2019
Хозсуд объединил 5 исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку

Хозсуд объединил 5 исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция не допустит противозаконного сноса волонтерской палатки в центре Харькова - начальник главка

Неизвестные бросили гранату в дом депутата одного из райсоветов Ривненской области

Украинский ракетный катер и корабль королевского флота Великобритании провели тренировки в Черном море

ГПУ расследует факт возможного вмешательства президента Украины, глав Минюста и НБУ в деятельность судей по делу ПриватБанка

В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей – ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Регистрация на вступительные экзамены для поступления в магистратуру пройдет с 13 мая по 3 июня - УЦОКО

В Швеции решили возобновить расследование в отношении Ассанжа

"Детектив Пикачу" заработал почти $60 млн в дебютный уик-энд, но не смог обойти "Мстителей"

Фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" Ружечко объявлен в международный розыск

Полиция не допустит противозаконного сноса волонтерской палатки в центре Харькова - начальник главка

В Украине в июне дважды будет по три выходных дня подряд

Неизвестные бросили гранату в дом депутата одного из райсоветов Ривненской области

В Саудовской Аравии заявили о диверсии на двух своих нефтяных танкерах у побережья ОАЭ

Украинский ракетный катер и корабль королевского флота Великобритании провели тренировки в Черном море

В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей – ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА