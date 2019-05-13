События

11:18 13.05.2019

Неизвестные бросили гранату в дом депутата одного из райсоветов Ривненской области

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Неизвестные бросили гранату в дом депутата одного из райсоветов Ривненской области

 Неизвестные минувшей ночью бросили гранату в дом депутата одного из районных советов Ривненской области. Боеприпас взорвался, никто не пострадал, так как в помещении никого не было.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, около 3.00 ночи от 57-летнего жителя села Яцьковичи поступило сообщение о брошенной в его дом гранате.

Следственно-оперативная группа на месте события установила, что владелец дома работает в лесничестве и является депутатом райсовета.

Согласно результатам осмотра взрывотехниками, в одной из комнат взорвалась граната РГД-5, которую бросили в окно со двора.

"В результате взрыва никто не пострадал, поскольку вся семья находилась в г.Ровно", - сказано в сообщении.

Криминалисты изъяли с места происшествия обломки гранаты и запал к ней с маркировкой.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Теги: #ривненская_область #граната #депутат
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