События

11:01 13.05.2019

В Саудовской Аравии заявили о диверсии на двух своих нефтяных танкерах у побережья ОАЭ

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Диверсия была совершена в отношении двух нефтяных танкеров, принадлежащих Саудовской Аравии, у побережья ОАЭ, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти Саудовской Аравии.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что судам был нанесен значительный ущерб. Один из танкеров, по его словам, шел за нефтью в Саудовскую Аравию, чтобы затем доставить ее в США.

"К счастью, нападение не привело к жертвам или разливу нефти. Однако оно вызвало серьезные повреждения структуры двух судов", - заявил Х.аль-Фалих.

Саудовский министр не стал рассказывать подробности инцидента или сообщать, кого подозревают в причастности к диверсии.

Ранее в воскресенье ливанские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ, но управление порта и власти эмирата опровергли эту информацию.

Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех коммерческих судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время, внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента нет пострадавших или погибших, разлива нефти не произошло.

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных судов в регионе, отмечает агентство.

В МИД Ирана выразили обеспокоенность в связи с сообщениями об атаках на несколько торговых судов у берегов ОАЭ и призвали провести расследование, сообщило агентство "Тасним".

По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави, требуется "тщательное расследование", чтобы пролить свет на произошедшее.

В заявлении А.Мусави говорится, что Тегеран всерьез обеспокоен "политическим авантюризмом иностранных игроков", которые стремятся чинить препятствие морскому судоходству в регионе Персидского залива.

"Подобные инциденты оказывают негативное воздействие на безопасность движения судов", - отметили в МИД Ирана.

Отношения между США и Ираном обострились в последнее время. На фоне американских угроз в адрес Тегерана Пентагон в среду перебросил на авиабазу Эль-Удейд в Катаре два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Иран на прошлой неделе заявил, что прекращает выполнение ряда обязательств в рамках соглашения 2015 года о ядерной программе.

Теги: #диверсия #оаэ #танкеры #саударавия #нефть
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